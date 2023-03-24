台積電人才願景首度公開 跨國人才管理是巨大挑戰

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（中央社記者張建中台北24日電）台積電在美國與日本建新廠，人力資源資深副總經理何麗梅今天首度公開台積電新出爐的人才願景，是「營造多元共融的環境，激發熱情，成就最棒的自己」。她說，跨國人才管理是巨大挑戰，台積電非常快速學習文化融合溝通。

何麗梅表示，台積電在新廠量產前2年就要針對人才著手準備，因為光找人才就要1年時間。台積電要未雨綢繆，在美國及日本尋找人才，與當地產學研合作。

她指出，台積電近年擴充海外據點，有1000名員工外派到美國廠，美國廠有600人來台受訓，現在有300名日本廠員工在台中訓練，之後會有幾百名員工外派日本廠。要安排派任員工的食衣住行等，是很大工程。

何麗梅表示，跨國人才管理是巨大挑戰，在文化融合溝通方面，台積電非常快速積極學習；不同地方會有不同文化，不能變的是台積電核心價值，包括誠信、正直。

何麗梅今天應邀出席台灣人才永續行動聯盟論壇，演講「以人為本，擘劃開放型管理」。何麗梅說，這是她第一次與這麼多負責人資的人員在一起，她去年9月開始全職擔任人資長，今天主要是分享台積電在人才方面的方向與做法。

何麗梅表示，她喜歡「以人為本」題目，台積電最大投資是設備，設備是人在操作，人好的時候，設備生產力才會提高。

何麗梅說，台積電對員工有承諾，提供有挑戰性且可以持續學習又有樂趣的工作，並提供比業界水準高的薪資福利。台積電同時對員工有要求，員工必須承諾努力工作、持續學習、創造個人價值並促成公司成功。

她並公開2個月前剛出爐的台積電人才願景，是「營造多元共融的環境，激發熱情，成就最棒的自己」，人力行動方案等都圍繞在人才願景。

何麗梅表示，亞洲社會的人跟歐美不一樣，比較害羞，因此要有多元溝通管道，讓員工能在安全與可被保護的環境下表達意見。

何麗梅說，台積電總裁魏哲家每3個月透過影片與員工溝通，說明季度展望，員工可以直接獲得第一手消息，此外，每個月會有各層級溝通會，每3個月召開晶園會議，員工問題可以在第一時間獲得回答。

她表示，科技業女性從業人員比例低，台積電新進工程師中有23%是女性，希望2030年能達到30%；女性主管比例約13%，希望2030年能達到20%。

何麗梅說，員工核心特質是升遷的標準，包括品格、毅力、耐壓力、自動自發創新力；主管則還多了判斷力及器識心胸格局。（編輯：林淑媛）1120324