鼎炫-KY擬配息2元 現金減資每股返還2元
2023/3/24 18:40
（中央社記者潘智義台北24日電）衡器暨及電磁屏蔽（EMI）材料廠鼎炫-KY今天公布，擬配發每股新台幣2元現金股利，加上現金減資每股返還股東2元，預計今年股東每股可領回4元。
鼎炫投資控股公司（鼎炫-KY）發布新聞稿指出，2022年第4季合併營收4.52億元，年減37.47%，但受惠EMI材料銷售結構調整，加上業外利息收入及認列一次性遞延所得稅利益等，2022年第4季稅後淨利2.7億元，年增33.08%，每股稅後盈餘（EPS）達4.24元，年增17.78%。
鼎炫-KY今天董事會決議，擬配發每股2元現金股利，保留盈餘作為材料事業擴產資本支出，與彈性因應市場變化之用。
鼎炫-KY並宣布，通過辦理現金減資案，考量未來整體營運暨財務結構規劃，提升股東投資報酬率及每股獲利能力，減資金額達1.04億元，減資比率為20%，減資後實收資本額將下降至約4.15億元。
此外，鼎炫-KY董事會決議通過新人事任命案，推舉康再鑫擔任總經理一職。（編輯：楊蘭軒）1120324
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