羅正方：台灣有造一流無人機條件 發展關鍵飛控通訊

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（中央社記者游凱翔台北26日電）中科院與民間合作研製軍用商規無人機，經緯航太董事長羅正方指出，台灣有製造一流無人機的條件，但過去因量少難以形成本土供應鏈；至於台灣無人機發展的關鍵課題，分別是「飛行控制」及「通訊能力」。

為強化及加速國軍無人機戰力，中科院與民間合作，研製5款「軍用商規」無人機，廠商預計7月底交付原型機，驗收合格後將於明年啟動量產；同時排除「紅色供應鏈」，確保資訊安全。主導遴選作業的經濟部21日與7家廠商簽約，包括智飛科技、經緯航太、長榮航太、神通資訊科技、自強工程、中光電智能機器人、富蘭登科技。

羅正方接受中央社訪問表示，如果無人機是衛戍台海、保家衛國的必要手段，那台灣就不能戰時嗷嗷待哺等其他國家馳援，而必須有能力在戰時大量自主生產；這也說明，無人機產業不只是全球新興的戰略產業，對台灣而言，更是具備急迫性的任務型國家工程。

羅正方強調，台灣有製造一流無人機的條件，但過去因量少難以形成本土供應鏈。但現在只要國家能建立整體發展的戰略政策目標，給予不中斷的預算支持，相信在團結台灣的優勢工業基礎下，必然能在幾年後成為無人機的產出大國。

羅正方也提出台灣無人機發展的關鍵課題，分別是「飛行控制」及「通訊能力」等。

羅正方解釋，飛行控制是無人機的大腦，大腦要絕對自主、並控制在自家手上，因此發展出防止被駭入、防止被劫持的飛控系統至為重要，這部分涉及融合發展高運算且低耗能的晶片、系統的資安布局，以及導航系統，在被敵方干擾下還能持續有效完成飛行任務。

另外，無人機越飛越遠，但有效的控制半徑及前方敵情能即時傳回才是重點，因此需發展長程通訊能力，甚至與次世代6G低軌道衛星通訊結合，具備資安防護的保密鏈路，以及抗干擾的電戰反制能力也更為重要。

羅正方也提到，尚有動力次系統、輕量化高強度的材料、自動目標辨識等課題需要克服。

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他指出，台灣在國防無人機有時程壓力，無法等到所有關鍵元件都自主生產才發展，所以短期來自盟邦的外援也很重要，並部分藉由工業合作機制讓技轉關鍵品項來台在地生產，都是必須的權宜手段。

羅正方說，全球地緣政治進入戰略清晰的新局，去除紅色供應鏈、封鎖極權國家在戰略科技上的發展，已經是必然趨勢。台灣發展軍工產業，進軍成為民主自由國家聯盟的信賴供應鏈，將是台灣產業成長的另一個上升軌道。（編輯：楊蘭軒）1120326