權值股乏力、中小股撐盤 台股跌84點失守15900關卡

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（中央社記者江明晏台北27日電）台股今天開低震盪，終場下跌84.39點，收在15830.31點，權值股無力，擁題材個股強勢，法人認為，台股高檔震盪，5日線有守顯示市場氣氛仍見樂觀。

台股上週強漲，指數攻上9個月來新高，台股加權指數今天終場下跌84.39點，收在15830.31點，跌幅0.53%，成交金額新台幣2109.55億元。

以中小型股為主的櫃買指數創波段新高，上漲0.15%，收在213.91點。

權值股今天普遍表現疲軟，台積電下跌8元，收在531元，跌幅1.48%，鴻海下跌1.9%，聯發科下跌1.27%。擁題材的個股強勢，東哥遊艇收漲停528元，軍工股雷虎漲停64.9元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀今天指出，台股高檔震盪，但櫃買指數持續走高，顯示進入第1季最後一週，作帳行情帶動題材股都有不錯表現，雖然台股今天收跌，但沒有帶量跌破5日線15776點附近支撐，顯示氣氛仍見樂觀。（編輯：張均懋）1120327