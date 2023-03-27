智伸科去年賺逾1股本 每股賺12.2元擬配息6元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）汽車動力與安全零配件廠智伸科去年獲利新台幣14.05億元，賺超過1個股本，創歷年新高，每股基本純益12.2元，擬盈餘分配現金股利每股6元，現金配發率約49.18%。

智伸科今天下午公告去年綜合損益，去年合併營收92.35億元，年增4.78%，創歷史新高，受惠美元兌新台幣匯率升值效益，挹注業外收入1.77億元，帶動去年稅後淨利14.05億元，年增16.83%，獲利賺逾1個股本，創歷史新高，去年每股稅後純益12.2元。

從營收比重分別來看，智伸科去年汽車應用占比約51.77%、運動相關占比約17.26%、電子占12.85%、醫療占13.63%。智伸科指出，去年醫療事業部業績年增率達到97.86%，去年第4季醫療事業營收年增達7成。

展望今年上半年，智伸科指出，目前中國車市仍處於去化庫存階段，但看好全球汽車晶片短缺與COVID-19疫情影響趨緩，預期今年汽車事業營運可逐步回溫，加上醫療新訂單出貨量放大，同步帶動浙江嘉善廠、新廠嘉興廠、東莞廠的產能稼動率表現。

在車用布局，智伸科表示，農曆春節年後部分品牌車廠復工，有機會迎來一波車廠強勁回補訂單需求，推進今年汽車營運回到COVID-19疫情前的成長軌道，電動車營收比重可進一步拉高。

在醫療領域布局，智伸科指出，旗下醫療業務產品從單一產品中的關鍵零組件，延伸至完整單一產品，隨著腹腔鏡、減肥、內視鏡等外科手術應用增加，帶動主要客戶對智伸科微創手術新產品逐步放量。

智伸科表示，積極與另一個主要醫療客戶加速微創手術新品認證腳步，新訂單有機會在下半年加入試量產階段。（編輯：蘇志宗）1120327