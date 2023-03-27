看淡今年台灣手機市場 vivo：現金普發恐無助成長

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（中央社記者江明晏台北27日電）vivo台灣總經理陳娟今天受訪指出，因通膨等因素影響，認為今年台灣手機市場還是有壓力，首季市場銷量可能停滯會微幅衰退，而第2季將回溫，全年看法「謹慎樂觀」，並認為全民普發現金6000元，對手機銷量成長挹注不大。

全球前5大智慧機品牌vivo今天宣布推出vivo V27 5G新機，配置前後5000萬畫素鏡頭，為全球首款搭載聯發科技天璣7200處理器的旗艦機，建議售價為新台幣1萬6990元起，瞄準中高階市場。

vivo台灣總經理陳娟今天在記者會後受訪表示，V系列的定位是vivo手機的中階手機，過去占台灣vivo銷售比重約20%，今年提高相關行銷預算，並布局電信、電商、經銷商等全通路，預料今年V系列銷售占比目標提高到30%至40%。

陳娟今天指出，因為通膨等因素影響，認為今年台灣手機市場還是有壓力，觀察首季市場銷量停滯，可能甚至會微幅衰退約3%至5%，而第2季在新機齊發下，有望比第1季成長，但預料仍會比去年同期減少或持平，對今年台灣手機整體市場看法「謹慎樂觀」。

而針對全民普發現金6000元，是否會激勵手機銷量，陳娟說，根據香港經驗，政府補助券發放的當月，手機市場銷售量較平時大幅成長1.5倍，不過，前1個月銷量就會較為觀望，主要是消費者延後消費，因此消漲之間沒有太大成長。

此外，隨著5G開台多年，vivo雖然今年還會有新款4G手機，但只會在5000元以下的區間，占整體銷售比重可能只有超過10%左右，5000元以上都會是5G手機。（編輯：楊凱翔）1120327