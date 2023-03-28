智慧城市展登場 東元秀綠能節能與智慧物流方案

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）2023智慧城市展今天起登場，機電大廠東元展示包括智慧節能、智慧能源監控，電動巴士動力系統，以及綠色智慧物流等解決方案，並展示建築物與生產、工作場域的綠能和減碳方案。

2023智慧城市展今天上午在南港展覽館2館登場，東元以「智慧相隨，城市永續」為主題參展，展示客製化智慧節能、智慧能源監控，以及提供建築物與生產、工作場域的綠能和減碳方案，並展示電動巴士動力系統，以及綠色智慧物流等解決方案。

東元總經理范炘表示，面對節能減碳剛性需求，企業設備更新與提升能源效率成為關鍵，小廠商節能減碳也面臨法規時效性，東元提供全方位解決方案，已經與國內大廠和民間社區合作節能、綠能和創能應用。

東元布局電動巴士應用電動載具動力系統，此次智慧城市展展示包括用在華德動能電動巴士的高效能馬達產品，在綠色物流，東元關係企業宅配通以AI智能派車系統和AI智能路徑規劃，搭配電動物流車，預估一次綠色宅配每百公里可減少碳排放50.2公斤。

東元看好第2季智慧能源業績明顯成長，預估今年台灣電動車業績可大幅成長3倍。（編輯：張均懋）1120328