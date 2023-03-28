電子熄火金融抗跌 台股收跌128.83點力守15700點

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（中央社記者賴言曦台北28日電）台股今天開低走低，指數在電子股賣壓湧現下跌幅擴大，低點至15685.59點，尾盤跌幅收斂，終場力守15700點整數關卡；盤面上較抗跌的族群分別為金融、觀光等類股。



加權指數今天收在15701.48點，下跌128.83點，跌幅0.81%，成交值新台幣2108.38億元。



金融類股今天表現抗跌，終場小漲0.17%，反觀電子股熄火，終場台積電下挫6元，收在525元，跌幅1.13%；聯發科、大立光收黑，鴻海在平盤震盪，終場小跌0.5元，以103元作收。



全民普發6000元題材激勵觀光類股及航空雙雄表現，觀光族群終場上漲0.26%；華航、長榮航小漲作收。（編輯：張均懋）1120328