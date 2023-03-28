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避險成本太高及業務虧損 保險業2月稅前虧47億

2023/3/28 18:57
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（中央社記者謝方娪台北28日電）受春節連假效應影響，2月有大型產險公司防疫險理賠損失高於預期，產險業2月稅前虧損新台幣13億元，累計前2月稅前轉虧1億元。另因避險成本攀高，壽險業2月稅前續虧34億元。

金管會今天公布保險業2月損益、淨值及避險概況。

雖然2月新台幣兌美元貶值逾1%，但在高昂避險成本吃掉匯兌利益下，整體壽險業2月稅前續呈虧損34億元，累計前2月稅前虧損253億元。

在完全不避險之下，壽險業2月兌換利益達1713億元，但因避險成本太貴、單月達256億元，加上提存152億元外匯價格變動準備金，壽險業2月單月避險後匯損為212億元，累計前2月匯損達773億元。

至於產險業則受春節連假效應影響，2月確診率出現波動，有產險公司防疫險理賠損失高於預期，整體產險業2月稅前再轉虧損13億元。

產、壽險業2月雙雙呈現虧損，合計保險業2月稅前虧損47億元，累計前2月稅前虧損達254億元。

另受投資市場震盪、防疫險理賠損失等因素影響，產、壽險業2月淨值雙雙呈現下滑，截至今年2月底止，壽險業淨值降至1兆7954億元、月減628億元，產險業淨值降至700億元、月減7億元。（編輯：潘羿菁）1120328

#金管會
#保險業2月獲利
#保險業2月淨值
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