年省數10萬編製成本 永續報告書數位平台2024年試行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北28日電）金管會今天公布「上市櫃公司永續發展行動方案」，1250家實收資本額新台幣20億元以下上市櫃公司將自2025年起編製永續報告書；為協助企業，證交所明年將試行永續報告書數位平台。

根據證期局了解，有些企業編製一本永續報告書花費達幾十萬元，有些企業甚至曾花費上百萬元編製一本永續報告書。未來企業藉由數位平台協助編製永續報告書，可望大幅節省企業成本，且報告書格式化後，將有利永續資料的比較與分析。

金管會自2013年起推出公司治理藍圖，隨永續及淨零風潮成全球趨勢，金管會證期局長張振山今天率證交所總經理簡立忠、櫃買中心總經理李愛玲、期交所總經理周建隆、集保結算所總經理陳德鄉在金管會例行記者會進一步發布「上市櫃公司永續發展行動方案」。

「上市櫃公司永續發展行動方案」以治理、透明、數位、創新為4大主軸，並涵蓋引領企業淨零、深化企業永續治理文化、精進永續資訊揭露、強化利害關係人溝通、推動ESG（環境、社會、公司治理）評鑑及數位化共5大面向。

在「推動ESG評鑑及數位化」方面，實際措施包括建置永續報告書數位平台、精進ESG資料庫、研議建置ESG評鑑、編製ESG相關指數等，值得注意的是，為協助上市櫃公司以更具效率及統一格式揭露ESG資訊，證交所將建置永續報告書數位平台，並於2024年試行。

金管會證期局證券發行組長尚光琪表示，透過數位平台協助企業編製永續報告書，可協助企業節省成本，加上報告書格式化後，將有助永續資料的比較與分析；證交所預計今年底完成永續報告書數位平台建置規劃，明年起試行，試行對象為有興趣的企業自行使用，並無強迫性。

簡立忠指出，目前中大型上市櫃公司均已按國際標準編製永續報告書，未來規劃推出的永續報告書數位平台，主要可協助編製永續報告書有困難的中小型企業，屆時證交所及櫃買中心將搭配宣導，告知企業哪些敘述及數據為編纂基本款永續報告書所需，並協助企業善用數位平台、順利產製永續報告書。

張振山提到，在「上市櫃公司永續發展行動方案」中，有2本報告書將推行數位化，第一是永續報告書，即未來企業可能僅需輸入20或100個參數，由系統自動化協助產製永續報告書；第二則是盡職治理報告書，同樣規劃推出數位平台。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳德鄉補充，目前國內有逾150個機構投資人簽署盡職治理守則，針對後續執行情形呈現方式，集保結算所正規劃建立統一規範及模組，提供機構投資人使用；預計明年可試行數位化產製盡職治理報告書平台，後續再根據機構投資人使用情形，滾動優化調整。

張振山以目前正夯的ChatGPT為例表示，大家都覺得機器人很聰明，未來2大數位平台推出後，同樣可藉由科技大量減少企業成本，未來企業只要在系統輸入關鍵字，即可取得報告書。（編輯：林淑媛）1120328