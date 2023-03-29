金山電5/31改選董事 大股東國巨旗下凱美爭取2席

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）被動元件廠金山電今年將改選董事，大股東國巨集團關係企業凱美提名2席董事，另外關係企業同欣電獨立董事邱達勝也爭取金山電1席獨董。產業人士分析，泛國巨集團爭取金山電3席董事席次。

金山電預計4月18日召開董事會決定董事候選人提名名單，5月31日股東會將全面改選5席董事和4席獨立董事。

金山電28日公布部分董事和獨立董事提名人名單，根據資料，凱美董事長呂紹萍以士亨興業法人代表身分爭取金山電董事1席，呂紹萍曾任同欣電總經理，2019年6月國巨集團入主同欣電，去年6月呂紹萍當選凱美新任董事並出任董事長。

此外，凱美總經理劉文亮以凱美子公司木葉文投資法人代表身分，參與金山電董事改選，劉文亮也是國巨集團旗下旺詮董事長兼總經理。

根據資料，今年2月凱美持有金山電股權2354萬8546股，占金山電持股比重約18.19%，是金山電最大股東。

另外，目前擔任同欣電獨立董事的邱達勝，也爭取金山電獨立董事1席。產業人士分析，這代表泛國巨集團爭取金山電3席董事席次。

金山電總部位於台灣，在泰國及中國廣州設有工廠，分別生產高分子固態鋁電容器、高分子固液混合鋁電容器，以及鋁電解電容器。

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金山電今年前2月自結合併營收新台幣4.15億元，較去年同期7.16億元大減42%。

金山電去年前3季合併營收28.4億元，合併毛利率17.73%，較2021年同期15.29%增加2.44個百分點，營業利益1.32億元，營益率4.65%，較2021年同期3.53%增加1.12個百分點，去年前3季稅後獲利1.48億元，較2021年同期7929萬元成長86.8%，每股基本純益1.14元，優於2021年同期EPS 0.61元。（編輯：趙蔚蘭）1120329