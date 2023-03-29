證交所：創新板2月底合格投資人逾11.2萬戶

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（中央社記者潘智義台北29日電）台灣證券交易所今天表示，台灣創新板自2021年7月20日開板以來，截至今年2月底，全市場合格投資人戶數已超過11.2萬戶，自然人合格投資人戶數已突破4.5萬戶。

證交所發布新聞稿指出，推廣台灣創新板市場與制度，持續推出多項獎勵活動，期待匯聚成為創新的上市聚落，台灣創新板股票成交值及交易人數持續增加。

證交所說明，28日董事會決議通過Gogolook走著瞧上市申請，是第5家通過審查的創新板個股，預計今年下半年可望掛牌上市。

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自2022年8月由錼創科技-KY搶頭香掛牌上市後，今年陸續有泓德能源、雲豹掛牌上市，接著將有台灣虎航、Gogolook走著瞧陸續加入台灣創新板。

證交所強調，凡簽署「台灣創新板上市有價證券風險預告書」的合格投資人，經證券商完成適格性審查，於4月至12月成功登錄活動網站及上傳風險預告書，就有機會獲得隨心享樂券1000元；合格投資人累積有效戶數達15萬、18萬及20萬戶門檻，將加碼抽出iPhone、Gogoro等大獎，總獎品價值逾新台幣200萬元。（編輯：張良知）1120329