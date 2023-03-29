新光三越董事會改選台日達共識 吳東昇接任董事長

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（中央社記者曾智怡台北29日電）新光三越今天召開董事會，台日雙方董事達成共識，由吳東昇接任董事長、田中豐彥接任副董事長，吳昕陽則續任總經理。董事會肯定經營團隊表現，期待新任任董事長及副董事長未來能優化公司治理，並完成世代交替。

由於日籍董事長村上英之任期屆滿，新光三越今天召開董事會，依法改選董事長與副董。新光三越會後發布新聞稿表示，經台日雙方董事形成共識，由吳東昇接任董事長、田中豐彥接任副董事長。

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新光三越指出，董事會肯定經營團隊表現，期待新任董事長及副董事長未來能優化公司治理，並完成世代交替。

新光三越去年6月1日召開股東會，改選13席董事、3席監察人，董事包括日籍董事村上英之、赤松憲、松元公博、牧野欣功、細谷敏幸 、白井俊德等6席，泛新光集團董事為吳東進、吳東昇、吳昕恩、林伯翰、吳東亮與吳東興家族的吳昕達、吳昕陽等；隨後在去年6月17日董事會選出董事長由村上英之續任。（編輯：林淑媛）1120329