雄獅進駐松菸再下一城 打造餐飲策展場域

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北29日電）雄獅集團進駐松菸再下一城，將機器修理廠改造成結合餐飲與策展新場域，董事長王文傑表示，集團疫後轉向生活產業快速發展，希望以文化創意串聯旅遊，帶動入境觀光商機。

雄獅集團疫後轉向生活產業快速發展，深耕國內食、宿、遊、購、行領域，串聯交通樞紐和場域經營、打造國際文化策展場域，看好松菸及台北在全球觀光的重要地位，繼去年進駐松菸開設「欣講堂文創基地」和「光一」餐廳後，今天召開記者會宣布，以機器修理廠改造而成的新空間Island133落成。

雄獅指出，新場域以城市綠洲以及中島生活為概念，提供多元策展和餐飲空間，首波推出Root to Table向世界公開台灣可食花草展覽，匯集生活美學與餐飲，盼推升台灣國際能見度，帶動入境觀光商機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雄獅集團董事長王文傑表示，為了讓台灣被世界看見，雄獅打造「世界的台北」，並鎖定具有80年松山菸廠歷史的松山文創園區進行布局，是雄獅邁入生活產業的重要里程碑，未來希望以文化創意串聯旅遊，帶領世界的人走入台灣。

占地238坪的Island133，前身為1939年日治時期松山菸廠的工作作業場，戰後改名為機器修理廠，菸廠時期的機器修理廠負責廠區器具修理，該場域進行活化後，目前由雄獅集團旗下事業欣食旅和傑森整合行銷共同規劃經營，提供多元策展及餐飲服務。（編輯：黃國倫）1120329