Yahoo首季爆紅台股榜 首家興櫃股星宇奪冠創紀錄

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（中央社記者吳家豪台北30日電）Yahoo奇摩股市App今天公布2023年第1季爆紅台股榜，隨著台灣疫情解封、觀光復甦帶動出國旅遊潮，興櫃股星宇航空登上第1名，首次由興櫃股票奪冠；綠能產業類股則在前10名拿下5席。

擁有百萬下載量的Yahoo奇摩股市App根據今年第1季台股瀏覽量季增幅度，統計10大爆紅台股。除了星宇航空奪冠外，第2至10名依序為華孚、華城、康舒、飛宏、王品、橘子、合勤控、至上、大亞。

Yahoo奇摩發布新聞稿說明，華孚從金屬機殼領域轉進新能源車，且近期單月營收兩度創5年來新高，登上第2名。老牌重電設備業者華城積極布局綠電商機，在太陽光電、風力發電及儲電設施已開始收穫，位居爆紅榜第3名。交換式電源供應商康舒先前收購美國大廠ABB電源轉換器部門，確立未來全球化、高附加價值路線，排在本季第4名。

此外，電源設備廠飛宏轉投資充電樁小金雞馳諾瓦，已獲得石油巨擘殼牌全球充電設備採購供應商資格，位居爆紅台股榜第5名。老牌線纜廠大亞受惠國際銅價回溫，預期漁電共生太陽能電廠將取得電業執照並認列營收，受到股民關注，排在第10名。

連鎖餐飲集團王品受惠疫情解封，業績大幅提升，且今年適逢集團創立30週年，推出股東會紀念品「大禮包」策略，本季排名第6。第7名的遊戲營運商橘子在今年春節假期帶動下繳出好成績，並取得熱門國片「關於我和鬼變成家人的那件事」授權，有機會將IP（智慧財產權）化為收益。

Yahoo奇摩指出，排名第8的網通大廠合勤控去年業績亮眼，營收與獲利均創歷史新高，預計配發1.25元現金股利也創歷年新高。排行第9的IC通路商至上今年預計配息4.4元，創歷史新高。（編輯：張均懋）1120330