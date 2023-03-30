宇隆今年業績看增 攻氫燃料電池小量交付

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）精密零件機械加工廠宇隆今天預估，汽車零配件和醫療產品業績正向，今年整體業績目標持續成長，氫燃料電池規劃小量交付，預估2025年營收明顯成長；行星減速機預估2025年可貢獻營收，期盼業績占比提升至5%。

宇隆下午受邀參加券商舉辦主題式投資論壇，業務副總經理吳致融指出，台灣台中營運總部新廠興建中，預估今年第3季或第4季完工。

關於氫燃料電池布局，吳致融透露，宇隆今年規劃小量交付，預估2025年氫燃料電池營收可明顯增加。

展望行星減速機發展，吳致融指出，陸續交樣品給客戶，為大量生產做準備，預估2025年可貢獻營收，期盼業績占比提升至5%。

展望今年，吳致融預估，宇隆工業應用自動化產品及醫療產品可穩定成長，在自行車領域布局新客戶及電動自行車等新應用；他表示，汽車零配件業績可續增，主要客戶業績可期，至於自行車業績力拚維持去年水準。

宇隆預期，第1季業績可優於去年第4季，第2季持續出貨，需觀察中國市場景氣變化，今年業績目標持續成長。

法人預估，宇隆今年汽車零配件業績可成長兩位數百分比，醫療產品業績可年增20%至30%，宇隆今年業績有機會再創歷史新高。

法人問及伸興公開收購宇隆後進展，宇隆指出，每週雙方研發團隊研究未來合作產品，目前沒有確切的內容，未來不排除深耕電動自行車領域。

宇隆去年汽車類業績占比約65%，自行車和其他類占比約21%，醫療零組件和工業零組件各占約7%。（編輯：張均懋）1120330