沃旭大彰化西南第二階段及西北風場 拚2025年底完工

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（中央社記者劉千綾台北31日電）沃旭能源宣布，將於今年第2季啟動大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸域工程，規模920MW，預計2025年底完成建置；若連同大彰化東南及西南第一階段離岸風場，2座風場裝置容量總計達1.8GW，可提供約200萬用戶家庭用電。

沃旭能源今天下午宣布大彰化西南第二階段及西北離岸風場最終投資決定，於2023年啟動大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸域工程，風場零組件將於2023至2024年製造。

沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）表示，在2018年6月台灣潛力場址首次競標中，沃旭能源獲配大彰化西南第二階段及西北離岸風場920MW併網容量，未來完成建置，將成為台灣海峽第二座大規模的離岸風場。

不過沃旭並未參與經濟部第三階段區塊開發首期選商競標，今天仍宣布投入風場開發，沃旭能源台灣董事長汪欣潔說明，沃旭最終投資決定的3個關鍵，第一，風場獲配920MW併網容量，可創造大規模經濟效益，第二，因沒有在地產業關聯性要求，規劃更為彈性，第三是和台積電簽署20年契約，保障風場長期收益。

古沛明重申，台灣是沃旭重要的策略市場之一，會持續深耕離岸風場。

媒體詢問第二階段風場建置計畫是否會與在地企業合作，汪欣潔表示，部分供應商來自本地，未來會再進一步說明。

資金部分，古沛明表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場建置支出，將來自沃旭能源集團自有資本，以及在沃旭母公司擔保下，向台灣本地金融機構取得融資。

汪欣潔表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場920MW，加上大彰化東南及西南第一階段離岸風場900MW，共計1.8GW裝置容量，超過台中火力發電廠3座燃煤機組發電量，預估可提供約200萬戶台灣家庭用電，對台灣淨零轉型做出重要貢獻。

汪欣潔指出，將在這2座風場採用負壓沉箱管架式水下基礎，已過環評大會，在風場使用對環境友善、無打樁噪音的工法，創下亞太離岸風電先例，盼達成自然和綠能科技的平衡。

汪欣潔另呼籲政府重視採購彈性，因在地產業關聯性的要求使業者在採購規劃面臨困難，以彈性原則、兼顧本土供應鏈和國外進口量能，會是很好的發展組合。

面對全球搶船情形，汪欣潔表示，安裝船隻情況很緊張，但已經做好相關準備。（編輯：潘羿菁）1120331