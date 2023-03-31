香港籍安聯人壽總經理林順才 今年入籍中華民國

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（中央社記者謝方娪台北31日電）來台工作近20年的安聯人壽總經理林順才，2021年透過專業移民管道向移民署申請入籍，今年順利取得中華民國身分證。他今天透露，想入籍已有7、8年，直到疫情爆發後才終於行動。

金管會保險局表示，依專業移民審核相關規定，移民署有詢問主管機關意見，金管會依規定提供看法供移民署參考，對於聽到林順才順利入籍的消息，金管會樂觀其成，樂見專業人才留在台灣。

現任安聯人壽總經理林順才為香港籍，2004年赴台灣工作，曾於ING安泰人壽、國際紐約人壽擔任高階職務，並自2013年起出任安聯人壽總經理。不僅如此，他擔任歐洲商會保險委員會主席，對保險業有相當貢獻。

林順才今天晚間接受中央社記者電訪時證實，今年已順利取得中華民國身分證及護照的好消息。

他提到，在台灣住很久，實際上7、8年前已有想入籍台灣的念頭，但考量申請永久居留有嚴格條件限制，一直沒有付諸行動。

關鍵轉折點為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，他笑說，因飛來飛去的機會少了、比較有空，2021年終於透過專業移民管道向移民署提出申請。

回顧前一名保險業高階主管入籍台灣的案例，為近3年內有一名時任外商壽險公司高層入籍台灣。

安聯人壽為台灣外商壽險公司龍頭，且台灣市場為德國安聯集團相當重視的主要市場之一，近年安聯人壽在業務面持續推進、在投資型保單作出口碑，也積極拓展服務版圖。（編輯：潘羿菁）1120331