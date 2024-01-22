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Garmin擴張版圖 2023年亞洲區估貢獻營收逾5億美元

2024/1/22 15:47
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（中央社記者江明晏台北22日電）衛星導航、穿戴品牌Garmin表示，近幾年在亞洲區新設立6間分公司，台灣成立台南廠及智慧生產總部新店廠，預估Garmin在亞洲區2023年營收將突破5億美元。

Garmin於20日舉辦員工活動，Garmin創辦人暨董事長高民環、執行長派伯（Clifton Pemble）從美國抵台，在台北自由廣場與超過2萬名員眷齊聚。

Garmin今天發布新聞稿指出，這是自2019年之後首度舉辦大型員工活動，這5年間，Garmin員工人數成長近一倍，亞洲區新設立6間分公司，台灣新成立台南廠及智慧生產總部新店廠。

回顧過去5年，在全球市場嚴峻之下，Garmin持續強化生態系，陸續併購室內自行車訓練品牌Tacx、生理數據分析公司Firstbeat Analytics Oy、國際緊急回應協調中心IERCC；於2023年再加入音響系統品牌JL Audio，將強化Garmin航海娛樂系列產品視聽服務。

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Garmin表示，持續針對航空、航海、車用、戶外運動、健身休閒及健康監測等軟硬體創新升級。

根據財報，Garmin去年第3季全球總營收突破12.8億美元，年成長12%，其中5大產品線有4個創下歷史同期新高的佳績，營業利潤為2.7億美元，較前年同期成長13%，每股盈餘1.34美元，年成長約14%，預估全年營收將達成51億美元、亞洲全年營收突破5億美元的目標。（編輯：張均懋）1130122

#Garmin
#台南廠
#亞洲區
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