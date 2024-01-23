雄獅：2024是豐收年 估首季出團倍增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北23日電）隨著旅遊市場復甦，雄獅指出，2024年需求比去年更高，團費價格繼續成長，2024年航班將恢復2019年的狀況，以第1季來看，預期出團量將比去年同期倍增，看好2024年是豐收的一年。

針對今年旅遊產業展望，雄獅發言人賴一青今天在雄獅集團跨足保險經紀的記者會後受訪指出，邊境開放後，2023年的旅遊元件與機票等成本價格拉升很快，2024年也繼續成長，回不去2019年的價格，但消費者對出國旅遊售價已有相當的適應性，仍看好今年旅遊市場需求高過2023年，對業者來說是好現象。

她也表示，3月1日之後，中國航班逐漸回穩、增加，中國航點也擴增。

整體而言，賴一青表示，今年將是豐收的一年，2023年航班回復到疫情前7至8成，預估2024年全球人力盤點完成之後，可恢復2019年的熱度，以第1季來看，預期出團量將較去年同期倍增。

除此之外，雄獅也相當看好郵輪市場，賴一青說，從2至3月之後，以及暑假6至9月，感受到郵輪市場很旺，目前除了有歌詩達、MSC郵輪等3艘郵輪之外，雄獅也看好暑假親子市場，將獨包挪威郵輪控股集團「挪威奮進號」（Norwegian Spirit）。

雄獅去年全年營收新台幣216.62億元，年增556.35%，大約回到疫情前7成左右的水準。（編輯：楊蘭軒）1130123