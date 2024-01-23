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新光三越去年營收945億衝新高 吳昕陽：今年拚千億

2024/1/23 16:23（1/23 16:46 更新）
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新光三越總經理吳昕陽23日表示，2024年拓點計畫不會停歇，也會持續強化商品力，年度業績目標訂為新台幣989億元，並將朝千億大關前進。中央社記者曾智怡攝 113年1月23日
新光三越總經理吳昕陽23日表示，2024年拓點計畫不會停歇，也會持續強化商品力，年度業績目標訂為新台幣989億元，並將朝千億大關前進。中央社記者曾智怡攝 113年1月23日
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（中央社記者曾智怡台北23日電）百貨業新光三越去年營業額達新台幣945億元衝新高，年增率6.7%。展望後續，新光三越總經理吳昕陽表示，拓點計畫不會停歇，也會持續強化商品力，今年業績目標訂為989億元，朝千億大關前進。

吳昕陽今天表示，去年營業額達945億創新高，較前一年成長6.7%（2022年業績為887億），來客數1.2億人次，較前一年增加12.5%，可見疫後復甦情況顯著。會員數方面，截至去年底突破355萬個，較前一年增加65萬，也是歷年成長幅度最高。

去年新光三越台中店業績258億元，為百貨店王，台北信義新天地4店合計業績近300億元，台南西門店業績174億元。

展望今年，吳昕陽強調，拓點計畫不會停歇，並會持續強化商品力，從Pokémon Center TAIPEI（寶可夢中心）、Tiffany Blue Box Café Taipei、法國馬卡龍PIERRE HERMÉ、摩洛哥夿萐咖啡Bacha Coffee等，接下來會陸續導入更多新品牌，今年業績目標設定在989億元，並會朝千億大關前進。

展店方面，他說，明年台南南山台南廣場將開幕，目前正如火如荼進行客群、商品定位規劃，也持續評估適合展店地點，不過現在要取得萬坪土地困難度高，中型店鋪應也能滿足需求。

數位提升方面，吳昕陽指出，新光三越持續強化4大數位渠道，包含App、skm online（電商）、熟客系統、skm eats（外送平台），去年數位渠道挹注業績達30億元，今年業績目標提高至40億元。

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此外，新光三越持續投入時間創造「被信賴的生態圈」，提供顧客、廠商、合作夥伴更好環境，讓首度進入台灣市場的品牌可快速暸解國內消費者習性，未來盼拓展到全台。

新光三越主管舉例，近期PIERRE HERMÉ來台，新光三越擁有龐大會員、自媒體以及外部媒體等，給予廠商很多宣傳建議；既有品牌若要導入新商品，新光三越亦會透過會員數據，幫助品牌精準找到客群。（編輯：張均懋）1130123

#吳昕陽
#新光三越
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