台股越過17900點 漲勢擴散呈現狹幅整理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北24日電）在台積電股價持穩及資金輪動至各產業股下，台股今天早盤越過17900點，觸及至17944.98點，漲勢隨後收斂，但仍維持在17900點之上狹幅整理。

至11時2分止，加權指數上漲37.05點至17911.64點，成交值新台幣1596.47億元。

晶圓代工雙雄台積電盤中漲2元至630元、聯電漲0.6元至50.8元；聯發科早盤上揚22元至933元；美國新創事業Humane推出個人裝置Ai Pin題材發酵，帶動揚明光勁揚8.75%至77元、菱生漲5.02%至25.1元。

另外，遊戲展25日開幕，加上第三方支付題材轉熱，遊戲族群今天漲勢整齊，智冠、華義盤中直奔漲停板173.5元及164元，鈊象漲4.84%至844元，歐買尬盤中攻上漲停109.5元，大宇資盤中漲逾5%。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，今天選擇權週三結算，台股振幅縮小，從技術面來看，若能收在年初開紅盤的開盤價17939點之上，將有利今年偏多；現階段權值股觀察台積電、聯發科、廣達，美股財報則留意艾斯摩爾、特斯拉、英特爾、超微（AMD）等。（編輯：張良知）1130124