群聯AI應用服務方案 助金士頓、華泰提升檢測能力

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（中央社記者張建中新竹24日電）群聯電子今天宣布，自主研發的人工智慧（AI）應用服務方案「aiDAPTIV+ AOI」，已成功導入遠東金士頓科技及華泰電子的產線，協助提升自動光學檢測（AOI）直通率。

群聯表示，「aiDAPTIV+ AOI」是透過公司整合固態硬碟（SSD）的AI運算架構，將大型AI模型做結構性拆分，模型參數隨應用時間序列與SSD協同運行，以達到在有限的繪圖處理器（GPU）和動態隨機存取記憶體（DRAM）資源下，最大化可執行的AI模型，降低硬體建構成本。

群聯指出，目前已將「aiDAPTIV+ AOI」導入光學檢測系統應用，提升表面黏著技術（SMT）工廠產線AOI系統的直通率，降低人力檢測造成的良率不穩定性。

遠東金士頓科技全球製造副總經理蔡錫銘說，金士頓的SMT產線的產品種類很多，且複雜度高；過去檢測誤判率高，在與群聯合作後，快速降低誤判率。

華泰董事長董悅明表示，經與群聯合作，AOI直通率提升至約95%，未來希望透過AI學習，目標將直通率進一步提升至99.7%。（編輯：張良知）1130124