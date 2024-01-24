更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧2/300
首頁 / 產經

群聯AI應用服務方案 助金士頓、華泰提升檢測能力

2024/1/24 16:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹24日電）群聯電子今天宣布，自主研發的人工智慧（AI）應用服務方案「aiDAPTIV+ AOI」，已成功導入遠東金士頓科技及華泰電子的產線，協助提升自動光學檢測（AOI）直通率。

群聯表示，「aiDAPTIV+ AOI」是透過公司整合固態硬碟（SSD）的AI運算架構，將大型AI模型做結構性拆分，模型參數隨應用時間序列與SSD協同運行，以達到在有限的繪圖處理器（GPU）和動態隨機存取記憶體（DRAM）資源下，最大化可執行的AI模型，降低硬體建構成本。

群聯指出，目前已將「aiDAPTIV+ AOI」導入光學檢測系統應用，提升表面黏著技術（SMT）工廠產線AOI系統的直通率，降低人力檢測造成的良率不穩定性。

遠東金士頓科技全球製造副總經理蔡錫銘說，金士頓的SMT產線的產品種類很多，且複雜度高；過去檢測誤判率高，在與群聯合作後，快速降低誤判率。

華泰董事長董悅明表示，經與群聯合作，AOI直通率提升至約95%，未來希望透過AI學習，目標將直通率進一步提升至99.7%。（編輯：張良知）1130124

#AI
#華泰電子
#群聯電子
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
傳OpenAI執行長將訪韓 與半導體大廠談合作
172.30.142.15