美股漲多跌少 法人：台股留意美科技股財報動態

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（中央社記者賴言曦台北26日電）數據顯示美國經濟成長強勁，美股4大指數漲多跌少，標普500指數連5日創高。法人分析，台股可望延續高檔整理走勢，後續留意美國科技股財報、聯準會利率決策等動態。

美國2023年第4季國內生產毛額（GDP）年增3.3%，優於市場預期的2%，激勵美股25日收盤漲多跌少，其中標準普爾500指數上揚25.61點或0.53%，收4894.16點，連5日創高；費城半導體指數下跌11.08點或0.25%，收4472.26點。

道瓊工業指數上漲242.74點或0.64%，以38049.13點作收；科技股那斯達克指數上揚28.58點或0.18%，收15510.50點。

台股加權指數昨天收在18002.62點，上漲126.79點，漲幅0.71%，創2022年2月下旬以來收盤高點，台積電終場攻上642元再創波段高點；三大法人合計買超279.77億元，外資連5個交易日買超台股，累計近1568億元。

市場方面，艾司摩爾（ASML）預估2024年營收將與2023年相當，帆宣今年ASML業務可能持穩表現，不過在晶圓代工廠客戶持續積極擴產挹注，帆宣整體營收可望維持成長趨勢，續創新高。

法人分析，市場對於科技股財報和人工智慧（AI）應用前景樂觀，台股可望延續高檔走勢，後續可觀察美國主要科技股財報；美國聯邦準備理事會（Fed）將在台灣時間2月1日公布利率決策會議結果，相關消息也將是市場觀察指標。（編輯：張良知、楊凱翔）1130126