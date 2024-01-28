萊爾富布局鮮食多元化 今年拚營收成長逾1成

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（中央社記者張璦台北28日電）萊爾富創辦人光泉牧場汪家去年全面撤出經營權，聯邦集團買下所有股權，易主後營運策略受矚。萊爾富營運長陳建成今天表示，今年主要目標放在鮮食品發展，將精進食材、多元化品項，2024年營收拚年增逾10%。

台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+台北富邦勇士今天在主場迎戰桃園璞園領航猿，陳建成應邀出席開球。他表示，這是他人生首場開球儀式，號召在場球迷一起為職業選手加油打氣，也鼓勵民眾在新的一年繼續勇敢前行。

陳建成開球後受訪談及今年營運目標，他指出，萊爾富2023年營收為新台幣248億元，2024年營收拚年增逾10%，門市數一定可以突破1600間，目標達到1650間，並衝刺3年成長至2000間。

陳建成進一步表示，萊爾富今年主要目標在於鮮食品的發展，會在食材上做「很大的精進」，品項也將更多元，比如推出大腸麵線、滷味等中式點心，讓消費者觀賞球賽或休閒娛樂看電視時，可搭配享用。

同時，他指出，今年將著力於銀髮族群需求，開發營養品，或低脂、低鈉、低糖產品；一般商品方面，則將引進進口產品，比如女性化妝品、零食等。

陳建成表示，上述策略鎖定不同消費客群，業務單位與開發小組都已著手進行相關專案；此外，門市視覺也會有所提升，將變得更加明亮、更有活力，消費者可以拭目以待。（編輯：楊蘭軒）1130128