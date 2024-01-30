風睿海廣風電環評初審過關 全力投入區塊開發備標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北30日電）風睿能源（SRE）今天宣布，旗下首座位於彰化外海的海廣風電（Formosa 6）通過環評初審，取得離岸風電區塊開發3-2期選商門票，開發團隊將全力投入籌備競標，盼加速帶動台灣離岸風電發展。

風睿能源透過新聞稿表示，無論是在長期深耕的苗栗，或在首度造訪的彰化外海，皆致力規劃對環境影響最小的工程設計，包含在此次審查過程中，主動承諾於生態保護、培育及環境監測上的多項行動，顯示開發團隊的用心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

風睿能源執行長蘇容儀指出，隨著COP28落幕，全球共識再次強調各國應轉型脫離化石燃料，並加速推動再生能源。風睿能源將運用逾10年的實戰經歷，以海盛（Formosa 4）、海碩（Formosa 5）、海廣、海興（Formosa 7）等風場組合，為永續未來盡一份心力。

海廣風電位於彰化縣線西鄉外海區域，面積約84平方公里，場址離岸最短距離約35公里，水深介於31至46公尺，預計裝設風機容量為14至22MW，採固定式基樁，最大裝置容量可達1000MW。（編輯：林興盟）1130130