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神盾打造AI平台 羅森洲：下半年效益顯現

2024/1/31 20:27
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（中央社記者張建中新竹31日電）神盾收購乾瞻科技，並串聯轉投資安國、芯鼎，打造AI平台，提供客戶一站購足服務，神盾董事長羅森洲表示，效益可望於下半年開始逐步顯現，並帶動營運逐年成長。

神盾今天舉行媒體交流會，羅森洲與乾瞻科技總經理王心石說明未來營運發展方向。羅森洲指出，經過2年的摸索，決定整合集團資源，朝向特殊應用晶片（ASIC）、設計服務及矽智財（IP）領域發展，打造人工智慧（AI）平台。

羅森洲說，考量集團成員各有專業性，面對的客戶需求不一，及避免資源過度集中特定領域，因此不會考慮整併，而是集團資源相互支援，各自獨立經營。

羅森洲表示，7月1日完成收購乾瞻後，將補齊先進製程相關矽智財（IP）環節，未來將會持續補強技術、增加資源，收購是長期發展策略之一。他預期，集團整合效益可望於下半年逐步顯現，並帶動營運逐年成長。

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神盾2023年為營運轉型期，第4季營運虧損，單季歸屬母公司淨損新台幣2.25億元，每股虧損3.03元；全年每股虧損約9.93元。

王心石說，乾瞻業務以AI、高效能運算、儲存、車用及基礎元件IP為主，2023年營收2.9億元，稅前淨利約1.1億元，隨著客戶5奈米產品量產，加上3奈米產品將設計定案，2024年業績可望成長4至5成水準；其中，基礎元件IP營收比重將約10%至15%。（編輯：潘羿菁）1130131

#神盾
#羅森洲
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