保經代貢獻壽險新保費比創高 業者看好今年動能不墜

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（中央社記者謝方娪台北1日電）2023年壽險業初年度保費收入（加計認列在負債項下收入）達新台幣6713.68億元，其中傳統保經代貢獻比達15.44%，創史上新高。展望今年，保經業預估傳統保經代貢獻比仍可望維持在15%以上高點。

根據壽險公會統計，2023年壽險業初年度保費收入（加計認列在負債項下收入）達6713.68億元，年減13.1%，其中主要為銀保通路衰退，壽險公司業務員及傳統保經代通路貢獻新契約保費收入相比2022年，均呈正成長。

保經業近日陸續公布2023年成績單，永達保經揭露，2023年期繳新契約保費收入達23億元，年增25%，轉投資、持股達24.9%的中國永達理保經2023年期繳新契約保費收入達人民幣20.7億元，年增8.95%。

展望今年，永達保經訂下期繳新契約保費收入成長5成目標，亦即期繳新契約保費收入要達35億元，中國永達理保經今年期繳新契約保費收入目標為成長2成，即達人民幣25億元。

磊山保經揭露，2023年除了業績有雙位數成長，壽險保額已連14年向上成長，2023年全年壽險保額達1305億元。磊山保經設定今年目標為業績及壽險保額雙雙成長4成，並看好保障型商品銷售動能。

2023年因美國升息，銀行理專改推美債等商品，銀保通路銷售動能急凍，傳統保經代貢獻新契約保費比重持續攀高，全年衝破15%、創歷史新高。

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磊山保經總經理許弘偉認為，站在傳統保經代角度，銀保通路銷售動能下滑，「是我們的機會」，隨美國今年有機會降息，銀保通路銷售動能有望稍回溫，但他預期傳統保經代通路銷售動能可望續航，比重將居高不墜。

永達保經總經理陳慶鴻亦提到，雖然銀保通路銷售有望在今年回溫，但傳統保經代通路趨勢已不可逆，他看好今年傳統保經代貢獻壽險新契約保費比重有望維持在15%以上。（編輯：張均懋）1130201