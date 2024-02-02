公益團體活用數據 重新找回老朋友捐款成長近6成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北2日電）數位部推動「數據賦能 公益創新」計畫，鼓勵更多非政府組織（NGO）和非營利組織（NPO）擁抱數據，今年擬擴大計畫規模。心路基金會分享，透過去識別化分析，找回捐款老朋友，不僅廣告成本下降，官網募款也成長近6成。

數位部今天舉行「數據賦能 公益創新」成果發表暨交流論壇，展現過去一年陪伴公益組織應用數據進行數據轉型的成果。今天有8組團隊呈現輔導成果，包含生態保育、癌友服務、青少年安全網、性別平權等多元領域。

究竟數據怎麼幫助NGO與NPO組織經營，不少團體都提到資源有限，或是過去已蒐集許多資料，但可能是紙本、資料格式沒有統一等，導入數據應用上都碰到許多挑戰。

已成立30多年的財團法人心路社會福利基金會，約有1/3經費需依靠募款。心路基金會公共事務部主任劉又綺分享，過去捐款資料龐大，對基金會來說，導入商業系統是很大筆經費，透過軟體分析10萬多筆捐款資料，發現近3年中有近7成捐款人只捐過一次，希望找回已經接觸過的捐款老朋友。

劉又綺指出，透過分眾問卷調查，縮小範圍針對6萬7000筆只捐一次的捐款人進行習慣調查，分析實體捐款、官網捐款等管道，重新規劃行銷策略。比較去年底官網募款成果，的確讓官網募款金額成長59%、廣告投入成本下降36%，盼持續優化，相關模式希望也讓其他NPO可以受惠。

台灣癌症基金會也優化衛教個案的數據管理系統，以提供癌友更精準的衛教諮詢服務；台灣湛藍海洋聯盟與澄洋環境顧問有限公司運用氣象開放資料，嘗試建立海洋廢棄物的好發時間與熱點預測模型，以解決環境問題。

數位部常務次長葉寧表示，數位部日前已正式公布數據公益運作指引及隱私強化技術應用指引，今年也持續推動「數據賦能 公益創新」計畫，並擴大規模，數據培力課程也將前往東部地區舉辦，兼顧北中南東不同區域的需求。

葉寧表示，預計今年7月也會啟動數據應用輔導，提供公益團體更豐富的客製化諮詢與輔導資源，打造公益創新服務。（編輯：林淑媛）1130202