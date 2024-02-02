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創意估今年營收成長個位數百分比 毛利率恐降

2024/2/2 15:26
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（中央社記者張建中新竹2日電）創意預期，第1季營收將季減個位數百分比，全年營收將成長個位數百分比，包括客戶委託設計及量產業務將同步成長，但毛利率恐將滑落，每股純益能否成長有待進一步觀察。

創意下午舉行法人說明會，資深副總經理暨財務長錢培倫表示，2024年第1季營收將下滑個位數百分比，客戶委託設計業務可能下滑2位數百分比，量產業務下滑幅度較小，約個位數百分比；毛利率將上揚，營業利益率約略持平。

創意總經理戴尚義說，2023年第4季客戶遞延需求可能延遲至2024年第2季，不過有信心2024年營運表現會比2023年好。

錢培倫預估，2024年營收將成長個位數百分比，包括客戶委託設計及量產業務將同步成長個位數百分比，毛利率及營業利益率將同步下滑。

戴尚義表示，創意為IC設計服務廠，在接獲客戶下單後5至6個月才會出貨；反觀大股東台積電可望受惠產業鏈回補庫存效益，影響創意2024年營收成長性低於台積電的21%至26%。創意今年每股純益能否成長，目前仍無法確定，須視營收實際增幅而定。（編輯：張良知）1130202

#創意
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