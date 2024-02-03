加拿大卑詩廳長與台商交流 期盼台加創造雙贏

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（中央社記者程愛芬溫哥華2日專電）加拿大卑詩省兩位廳長與台灣商會理事們舉行圓桌會議，雙方就台商在卑詩省的發展多方面交流。台灣駐溫哥華經貿官員說，加拿大強項在於研發設計，台灣則擅於高品質大量生產，兩者相結合可發揮一加一大於二的效果。

這項由台裔省議員姚君憲（Henry Yao）牽線的圓桌會議於1月30日舉行，邀請卑詩省卑詩省就業經濟發展創新廳長貝雅麗（Brenda Bailey）和旅遊藝術文化體育廳長布嫻妮（Lana Popham）與當地商界人士座談。卑詩台灣商會會長劉治坤、加拿大台灣商會聯合總會長張維霖、以及多位台灣商界負責人、溫哥華台灣貿易中心和駐溫哥華代表處等多人受邀參加。

貝雅麗和布嫻妮感謝企業家在卑詩省耕耘努力，創造就業機會和經濟繁榮。貝雅麗提到這幾年加拿大注重經貿多元化，卑詩省也在此方針下選定了台灣、墨西哥和越南作為新的重點出口市場，去年在三地分別增設貿易辦公室，期盼台灣廠商能進一步在農業食品、潔淨能源、林木業、工業生產、資通訊科技及生物科技領域等加強合作。

溫哥華台灣貿易中心邱仕敏在會中提到，在加拿大設廠成本高，一昧渴求外商到加拿大設廠不切實際，但加拿大的人才創意非常優秀，可繼續擴大「靠腦袋賺錢」的利基。他說，台商會樂於在加拿大設立研發中心；台商還有高品質勞動技術，可以大規模生產；台商還有雄厚資金，也可以挹注資金於加拿大優質企業。

邱仕敏告訴中央社記者：「台灣有一家科技公司，以賣硬體設備為主，長期結合加拿大的軟體設計，其產品最終交由另一家台商生產，銷往全世界。如今這家科技公司發現加拿大在人工智慧（AI）領域出類拔萃，已考慮到加拿大設點。這就是一個台加合作創造雙贏的好模式。」

卑詩省台商對於勞動力不足、住房不足、治安惡化、高通膨等問題都非常關注，與廳長多有溝通。

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劉治坤對中央社說，各行各業都極缺人力，加拿大有開放青年度假打工簽證給台灣年輕人，但停留期限只有一年，企業好不容易訓練了這個人，他卻可能又得離境了，希望加拿大能延長打工簽證停留時間。

姚君憲則表示，一些議題的解決之道的核心在聯邦政府，省政府樂意匯集業者意見，搭建與聯邦合作的平台。他也對中央社說，這是首度安排包括台灣企業在內的商界代表與廳長交流，未來將會舉辦更多類似商務交流，助力企業在卑詩省茁壯。（編輯：高照芬）1130203