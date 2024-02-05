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台股封關日 股匯齊跌新台幣早盤重挫逾1角

2024/2/5 09:58（2/5 10:08 更新）
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新台幣兌美元5日開盤後匯價直線下挫，重貶1.57角、觸及31.4元。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元5日開盤後匯價直線下挫，重貶1.57角、觸及31.4元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北5日電）美國1月就業成長遠遠超乎預期，短期降息的可能性減弱，美元指數強彈，打擊新台幣士氣，新台幣兌美元今天開盤後匯價直線下挫，重貶1.57角、觸及31.4元。

今天是台股兔年封關日，儘管台積電強勢開高，卻拉不動大盤，加權股價指數一度跌破萬八大關，最低跌至17992.17點，而後指數小幅回彈，力拚守住萬八。

新台幣兌美元匯率今天以31.34元開盤後，強勢美元壓境，台股又震盪走低，難以提供助力，匯價暴跌逾1角，最低觸及31.4元、重貶1.57角。

匯銀人士分析，美國強勁的就業數據出爐，削弱市場降息預期，美元應聲強彈，令台幣承壓，不過農曆年前出口商拋匯需求旺盛，可提供一定支撐，本週新台幣匯價應不脫區間整理格局。（編輯：楊蘭軒）1130205

#台股
#台積電
#美國
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