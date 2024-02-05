鴻華估首季營收年增 電動巴士及乘用車續交車

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進今天表示，電動巴士及乘用車因市場需求陸續交車，預期第1季營收表現將優於去年同期。

鴻華先進今天下午公布1月自結合併營收新台幣2765.4萬元，較去年12月1.7億元下滑83.74%，比去年同期449.2萬元大增515.63%。

從產品營收內容來看，鴻華先進表示，1月電動巴士營收占比87%，乘用車營收占比11%。

展望第1季，鴻華先進表示，電動巴士及乘用車因市場需求陸續交車，第1季營收表現將優於去年同期。

觀察各產品表現，鴻華先進指出，1月電動巴士和乘用車交車數量較去年12月減少，營收月減，技術服務營收也下降。若相較去年同期，1月電動巴士營收年成長，電動巴士Model T訂單穩定成長，較去年同期顯著增加，至於乘用車去年第4季開始量產交車，1月營收年成長。（編輯：張均懋）1130205