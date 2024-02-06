中菲行1月營收19億月減1.5% 空運3月旺季可期

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（中央社記者賴言曦台北6日電）貨攬業者中菲行公布1月營收新台幣19.01億元，月減1.5%，年減0.04%，持平主因紅海危機、東西向運力短缺，加上台灣總統大選期間空運市況觀望，展望3月空運傳統旺季，預估可隨電商需求增溫。

中菲行今天公布1月營收，其中在空運市場部分，由於1月初總統大選期間，市場氣氛觀望，對艙位需求不足，使1月整體市場出口貨運月減5%，進口量也減少10.6%，預估隨著需求放緩，航空公司農曆新年期間可能會取消部分航班，傳統農曆春節前出貨盛況不明顯。

另外，因2月上班天數僅16天，導致目前艙位需求詢問集中在春節後，隨著3月即將迎來航空貨運傳統旺季，且產業界普遍認為消費端存貨減少，電商需求也將逐漸增溫，3月航空貨運艙位需求增加應是可以期待的。

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海運部分，中菲行分析，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）持續在紅海攻擊商船，使東西向運力短缺，航商為因應紅海危機，只能繞道好望角，船期增加10到14天，1月下旬起空班數量被迫大增，研判後續連鎖效應將陸續浮現，例如船期打亂的船舶密集抵達歐洲後，當地港口無法避免塞港，或是滯留在歐的空櫃無法及時運回亞洲，導致亞洲地區出現缺櫃等問題。

在市場面臨缺艙、缺櫃雙重壓力下，東西向歐美海運運費，將會持續維持在高檔，並頻繁調整，預估費率上漲趨勢，在農曆新年出貨潮之後仍將延續不變。（編輯：楊凱翔）1130206