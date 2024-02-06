更多編輯台推薦新聞：
過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看
生活

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

紡織雙雄1月營收月減年增 儒鴻本廠稼動率達9成

2024/2/6 15:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北6日電）紡織雙雄儒鴻、聚陽結算1月營收較去年12月同步下滑，但分別較去年同期增加24.97%、15.37%。展望後市，儒鴻目前本廠稼動率已達9成，看好成衣部門將扮今年營收驅動主力；聚陽樂觀看待第1季。

儒鴻結算1月營收新台幣26.29億元，月減1.94%，較去年同期成長24.97%；目前本廠稼動率已達9成、外發產能接近30%，預計隨著第1季訂單逐漸成長，外發產能可望逐漸恢復到至少35%的水準。

印尼新廠方面，儒鴻表示，目前每月產能及出貨約100多萬件，客戶以大型品牌商為主，該廠當前專注在提高效率，期望第3季前可達到單月損益兩平。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

隨著終端庫存去化告一段落，儒鴻認為，主要客戶之一Nike的訂單可望在第2季明朗化；整體來說，若客戶第2季下單恢復信心，長單比例可望進一步拉高，但後市還是要觀察全球貨幣政策、原料價格波動及地緣政治等變化，預估今年以成衣為驅動營收成長的主要動力，布營運量則維持高檔。

聚陽1月營收27.54億元，月減14.8%，年增15.37%；聚陽表示，上半年訂單都已有掌握，對第1季看法樂觀，下半年訂單仍待觀察，目前看到美系客戶需求回溫，日系客戶展望維持正向。（編輯：楊凱翔、張良知）1130206

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.227