紡織雙雄1月營收月減年增 儒鴻本廠稼動率達9成

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（中央社記者賴言曦台北6日電）紡織雙雄儒鴻、聚陽結算1月營收較去年12月同步下滑，但分別較去年同期增加24.97%、15.37%。展望後市，儒鴻目前本廠稼動率已達9成，看好成衣部門將扮今年營收驅動主力；聚陽樂觀看待第1季。

儒鴻結算1月營收新台幣26.29億元，月減1.94%，較去年同期成長24.97%；目前本廠稼動率已達9成、外發產能接近30%，預計隨著第1季訂單逐漸成長，外發產能可望逐漸恢復到至少35%的水準。

印尼新廠方面，儒鴻表示，目前每月產能及出貨約100多萬件，客戶以大型品牌商為主，該廠當前專注在提高效率，期望第3季前可達到單月損益兩平。

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隨著終端庫存去化告一段落，儒鴻認為，主要客戶之一Nike的訂單可望在第2季明朗化；整體來說，若客戶第2季下單恢復信心，長單比例可望進一步拉高，但後市還是要觀察全球貨幣政策、原料價格波動及地緣政治等變化，預估今年以成衣為驅動營收成長的主要動力，布營運量則維持高檔。

聚陽1月營收27.54億元，月減14.8%，年增15.37%；聚陽表示，上半年訂單都已有掌握，對第1季看法樂觀，下半年訂單仍待觀察，目前看到美系客戶需求回溫，日系客戶展望維持正向。（編輯：楊凱翔、張良知）1130206