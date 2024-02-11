台中龍年房市展望 低總價小宅續看俏

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）房地產業者展望台中市龍年房市將呈現「量縮價穩」格局，延續2023年下半年趨勢，以首購自住買盤為主力，低總價小宅銷路持續看俏。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄告訴中央社記者，2024年將呈現「量縮價穩」格局，初估推案金額將較2023年的超過新台幣4825億元減少約1成，主要推案區包括7期、水湳經貿園區、北屯14期重劃區及機捷特區等。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，台中去年增加3萬多人口，台灣積體電路製造股份有限公司也將在中科2期擴廠，在人口紅利與剛性需求撐盤下，讓開發商更積極布局台中。

不過，賴正鎰說，去年才配地的13期重劃區公告現值漲幅達58.82％居全市之冠，其次為14期的45.71％，大增土地買賣及容積移轉成本，墊高水湳經貿園區、13期及14期房價，也讓外界深深感受新興重劃區爆發力。

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他說，3年前台中平均每坪單價約20多萬元，現在市區多數建案開價是60多萬元，水湳經貿園區及13期、14期甚至有9字頭建案，「不可思議」，但客人還是告訴他「可以接受」。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，預料政府政策將延續「顧自住，防炒作」基調，政策不可預期性降低，加上選後民眾觀望心態淡化，2024年房市走勢預估將延續2023下半年溫和氣氛，以首購自住買盤為主力，低總價小宅銷路持續看俏，整體房市朝平穩方向發展。（編輯：李明宗）1130211