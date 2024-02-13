昔晨跑遇瘋狗浪險喪命 李日東頓悟放下哲學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北13日電）「4米高的瘋狗浪打來，我瞬間失去意識，醒來人已在醫院，肋骨斷了3根，兒子更簽了病危通知書。」餐飲大亨李日東2021年在鬼門關前搶回一命，再歷經漫長又辛苦的復健，讓他頓悟「除了健康，什麼都可以放下」。

台南東東餐飲集團董事長李日東，有7個兄弟姊妹，自幼立志要賺錢脫貧。他在1992年和朋友合資成立「東東粵菜小館」，卻因為當時量體不夠大，錯失許多婚宴大單，因此萌生開設大型婚宴場地的想法。

靠著白手起家一路壯大，李日東創業30多年，目前旗下擁有東東宴會式場、府城食府等10多個餐飲品牌，也是上櫃觀光餐飲股御頂的副董事長，經營晶宴會館、頂鮮餐廳等品牌，在競爭激烈的餐飲市場站穩一席之地，被業界喻為「婚宴南霸天」。

認識李日東的人都知道，他酷愛晨跑，10多年前開始堅持天天跑步，更在不知不覺中突破4萬公里，達到繞行地球一圈的距離。

「跑步能促進新陳代謝、精神特別好，體力才足以負荷高強度的工作，也得到健康的身體」，58歲的李日東細數跑步的好處；但2021年夏天發生的一場意外，令他永生難忘，也改變了他的人生觀。

漁光島是座緊鄰台南安平漁港的小島，面積約400多公頃，風景秀麗，是李日東時常晨跑的路線。意外發生當天，颱風外圍環流逼近，他與3名友人相約在此晨跑，發現風雨漸強，決定折返。

此時，一道4米高的瘋狗浪越過堤頂襲擊，把4人拍向岸邊欄杆，李日東瞬間失去意識，其中1名友人更不幸地在送醫後不治。

「撞上欄杆的力道之強，幾乎等同被一輛大卡車撞到」，李日東回想，那時因為颱風天，救護車大概花了1個多小時才抵達，「醒來時，我人已經在成大醫院，全身多處骨折，肋骨斷了3根，頭破血流縫了十多針，兒子更簽了病危通知書」，在相當危急的情況下，驚險保住一命。

在受傷修養的日子中，李日東只能天天望著醫院天花板，什麼事都做不了。他感嘆，「那時我頓悟了，人生很多事都不重要，除了健康，什麼可以放下」。

之後長達一年半的時間，李日東拄著枴杖行動，並積極復健恢復健康，改變過往以工作為重的生活型態。他更欣慰看到員工各司其職、兒子分擔重擔，也淡然面對事業出現的危機。

意外發生的同一年，正值本土疫情肆虐，國內實施三級警戒禁止餐廳內用，全台餐飲業重創，一直到2023年才全面復甦。李日東表示，當時集團營收只剩3成，為度過疫情低谷，除了收掉2間晶宴會館，位在台北101大樓86樓的「頂鮮101」也在租約到期後黯然熄燈。

根據御頂財報，2020年、2021年每股虧損都超過6元，2023年御鼎前3季仍虧損1.55元；婚宴市場雖有疫後消費潮進補，但也面臨少子化衝擊、淡旺季差距過大等挑戰，轉型刻不容緩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

2023年8月，李日東找上曾在中華開發、久陽擔任要職的孫正強入主，自己則從董事長一職退居副董事長，共同推動御頂集團步上轉型之路；除了併購連鎖餐飲品牌，也跨足旅遊及飯店管理市場，力拚今年營收翻倍，轉虧為盈。

李日東在積極復健後，也重拾路跑習慣，去年12月10日更拿到日本新潟馬拉松「全馬」的完賽證明，一口氣跑了42公里。他深知，能重新踏出步伐，一切有多不容易，往後會更珍惜老天爺給的第二次機會。（編輯：張良知、楊凱翔）1130213