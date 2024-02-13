分紅保單市場龍年更旺？2家外商壽險評估搶進

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（中央社記者謝方娪台北13日電）富邦人壽2023年宣布重新推出分紅保單，讓分紅保單討論熱度再起，國內除了保誠人壽長年販售分紅保單外，法巴人壽去年底跟進推出分紅保單，不僅如此，目前安聯人壽及安達人壽均表示評估中，不排除今年搶進分紅保單市場可能性。

國內長年僅保誠人壽1家販售分紅保單，2023年富邦人壽宣布睽違逾10年重回分紅保單市場，為壽險市場投下震撼彈，去年12月法巴人壽跟進分紅保單熱潮，推出首張分紅保單後，市場傳出今年其餘外商壽險公司有意搶進分紅保單市場，安聯人壽及安達人壽對此均表示「評估中」。

換言之，除了友邦人壽明確表態目前暫不考慮推出分紅保單外，其餘4家外商壽險公司均已推出或表態評估中。今年國內分紅保單市場是否可望續熱，引起外界高度關注。

保誠人壽業務總經理暨通路長孟子文認為，分紅保單著重中長期保險保障及資產配置，是從消費者中長期風險規劃及財務需求角度出發的商品，從目前觀察到的市場訊息，相信今年台灣分紅保單市場會更蓬勃發展，主因有更多商品及業者加入，提供消費者更多選擇機會。

不過，亦有壽險高層持不同看法，他認為，去年分紅保單興起的契機在於利變型保單及投資型保單買氣雙衰，為拉抬新契約保費收入，分紅保單因此成為部分壽險公司新選項，但今年利變型保單及投資型保單買氣均可望回溫，壽險公司是否還會大力推廣分紅保單，還有待觀察。

隨2023年以來分紅保單熱度再起，考量多年前曾出現分紅保單爭議，保戶主張實際領到的紅利金與保險公司招攬時講的預期紅利有落差，為強化保險公司銷售分紅保單內控機制、維護保戶權益，金管會已研議訂定強化監理規範。

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金管會保險局預計今年針對分紅保單商品設計、銷售行為及資訊揭露等面向修訂相關監理規範，官員提到，「並非透過公會自律規範，而是直接在法規內訂定」，其中，在商品設計上，金管會將要求分紅公式揭露簡明易懂，讓消費者能清楚理解。

對於有意投保分紅保單的民眾，壽險業者提醒，保險為中長期財務規劃工具，消費者在考慮保險商品時，首先要清楚自身需求及購買保險商品目的，並應特別留意分紅保單的分紅績效為「不保證」，建議投保應評估壽險公司財務穩健性、是否具專業管理分紅帳戶能力等。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1130213