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寶成1月營收年減6.8% 製鞋業務成長通路衰退

2024/2/15 19:36
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（中央社記者潘智義台北15日電）雖然通路業務營收較去年同期減少，但製鞋業務營收成長，製鞋廠寶成工業今天公布1月自結合併營收為新台幣231.11億元，較去年同期減少6.8%，較去年12月合併營收成長15.3%。

寶成工業發布新聞稿指出，持股51.11%重要子公司裕元工業1月自結營收為7.36億美元（約新台幣229.89億元），較去年同期減少9.1%，其中來自通路業務的營收雖較去年同期減少，然而製鞋業務則較去年同期增長12.5%。

由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際公司今年1月自結營收為人民幣20.85億元（約2.9億美元），較去年同期減少25.8%，主要由於去年1月適逢農曆春節假期，帶動銷售表現，導致比較基期較高。

製鞋廠豐泰統計，1月合併營收74.11億元，年增16.45%。

製鞋廠鈺齊國際公司今天公布1月合併營收為13.29億元，雖較去年同期減少12.63%，但已較去年12月11.34億元增加17.24%。（編輯：趙蔚蘭）1130215

#裕元工業
#豐泰
#鈺齊國際
#寶成工業
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