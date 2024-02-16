台股跌37點 法人：後市關注利率政策和美元走向

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（中央社記者張建中台北16日電）台股今天下跌37.32點，收在18607.25點，成交值新台幣4061.46億元。法人表示，央行利率政策及美元走向將牽動台股後市，是市場近期關注焦點。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股在經過15日補漲後，逐步回歸常態。觀察人工智慧（AI）族群今天走勢不同調，技嘉持續揚升，廣達及緯創走跌，大盤有進入整理跡象。

分析師王兆立說，這波股市上揚，主要是資金推動，加上投資人對於AI的高關注度。今天成交值仍逾4000億元，市場人氣維持不墜，大盤快速反轉向下的可能性應有限。

黃國偉表示，美國聯邦準備理事會（FED）利率政策將牽動美股及台股走向，備受市場關注，尤其3月的利率點陣圖是否變動相當關鍵。此外，美元走勢強弱可能影響外資資金動向，以及權值股和大盤指數表現，值得留意。

外資及陸資今天買超36.79億元，自營商買超53.31億元，投信賣超21.18億元。三大法人合計買超68.92億元。

外資買超前10名有復華台灣科技優息、群創、國泰智能電動車、開發金、英業達、元大滬深300正2、中興電、元大台灣50、中工、中信中國高股息。

廣達1月營收滑落至729.37億元，創21個月低，外資賣超2萬1896張，高居賣超第1。廣達股價收在248.5元，大跌18元，跌幅達6.75%。

外資其餘賣超前10名有新光金、大同、聯電、中信金、復華富時不動產、台積電、玉山金、鴻海及中租-KY。其中，台積電股價下挫14元，收在683元，市值跌破18兆元。（編輯：趙蔚蘭）1130216