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上市公司元月營收 較112年同期成長7.52%

2024/2/16 18:27
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（中央社記者曾仁凱台北16日電）上市公司今年1月營收全部出爐，證交所今天表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計921家及80家，共計1001家，皆已於2月15日前完成1月營收申報作業。

根據證交所統計，依上市公司公告顯示，今年1月全體上市公司營收總計為新台幣3兆2483億元，較去年同期增加2272億元，年成長率7.52%；其中營收成長公司有759家，另外242家公司營收衰退。

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證交所表示，經瞭解全體上市公司1月營收，成長較大產業為玻璃陶瓷業，主要受惠玻璃價格回升，及營建業需求增加；金融保險業也因保險淨收益增加，電子通路業則受惠半導體產業需求，產業整體營收較去年同期成長。

至於1月營收衰退的產業，包括其他電子業因消費性電子產品需求衰退，整體營收下滑；還有油電燃氣業因原油均價下跌，貿易百貨業因個別公司認列外匯價格變動影響等因素，1月整體營收較去年同月衰退。（編輯：林興盟）1130216

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