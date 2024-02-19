台股終場上漲28點站穩18600點 台積電跌5元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北19日電）台股今天開低，早盤下探18561.04點，盤中買氣進場拉抬，激勵指數終場上漲28.55點，以18635.80點作收。盤面上，台積電、AI人工智慧族群熄火，資金轉向金融、鋼鐵等族群布局。

台股今天開低走高，終場上漲28.55點，收在18635.80點，漲幅0.15%，成交值新台幣3674.82億元。

電子股今天表現熄火，權值股台積電終場下跌5元，收在678元，跌幅0.73%；聯發科下跌7元，收在963元，跌幅0.72%；AI指標股盡墨，技嘉、奇鋐終場分別下挫3.81%、4.71%。

美國伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）上週跌幅近2成，牽動概念股麗臺開盤打落跌停102.5元，但尾盤買氣湧現，激勵麗臺翻紅，終場收在123.5元，上漲10元，漲幅8.81%。

盤面上受到資金青睞的族群，還有金融、鋼鐵、電機機械、電器電纜等類股，終場分別上漲0.98%、1.44%，1.84%及1.12%。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社電訪時分析，台股今天在高檔震盪，且觀察資金有從AI強勢股轉移到落後補漲的中小型個股趨勢，顯示AI概念股在農歷年前後的漲幅有過熱趨勢，短線進入拉回整理，靜候輝達（NVIDIA）等大廠公告財報及展望，為中長期發展增添動能。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130219