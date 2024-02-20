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美股休市 法人：台股脫離盤整有待Fed降息時點明朗

2024/2/20 08:31
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（中央社記者潘智義台北20日電）美國股市適逢華盛頓紀念日休市，台股19日震盪收紅，法人認為，市場預期美國聯準會（Fed）降息時點延後，台股下檔有撐、上檔有壓，須待降息時點明朗較易脫離盤整格局。

台股19日收在18635.80點，上漲28.55點，成交值新台幣3674.82億元，加計盤後交易約3751.65億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，因市場對美國聯準會（Fed）降息時間點預期一再往後延，造成台股上檔有壓，但因企業獲利佳，基本面非常強，所以下檔空間有限。

蔡明翰指出，市場瀰漫觀望氣氛，不至於轉入空頭，但會影響台股的資金面流向，之後只要後續市場能從美國經濟數據找到美國聯準會降息明確方向，或聯準會釋出較明確訊息，股市料將因此轉強。

產業訊息方面，華新麗華子公司CAS擬收購德國不銹鋼無縫管領導廠Mannesmann Stainless Tubes，盼躍升垂直整合產業龍頭。

再生醫療公司長聖19日表示，今年第1季旗下多項產品優化後毛利率較高，週轉速率更快，今年第1季可望拿到技轉收入，營運相較去年同期為佳。（編輯：楊凱翔）1130220

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