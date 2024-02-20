聚陽：至少新增3美系客戶 今年獲利可望優於去年

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（中央社記者賴言曦台北20日電）聚陽2023年稅前淨利新台幣50.3億元，年增9.6%，今年將逐步擴充印尼新廠產能，並評估在中南美洲增設自有產能，董事長周理平表示，第1季營運不錯，加上新客戶效應，今年總體獲利可望優於去年。

聚陽今天舉辦媒體交流會，周理平受訪指出，第1季營運不錯，「今年有好的開始」，上半年接單已定，接下來要觀察下半年的訂單情況；他說，今年聚陽至少還會有3個以美系為主的新客戶，預估今年總體獲利可望超越去年。

聚陽新任執行長周心鵬指出，上半年訂單確認率已達8成，但由於產業市況仍有變數，急單比例仍偏高；另外，目前原料價格與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間相比，處於相對低檔。

聚陽今年將逐步擴充印尼新廠產能，同時在越南增加1座運動服飾專精工廠。周理平表示，孟加拉新廠第1期今年已經就緒、明年開始招工；另在中美洲的外發產能已開始出貨，現在正在積極評估在中南美洲自設產能，今年上半年可望定局。

就印尼新廠部分，周心鵬說明，目前第2期產能已經開出，未來將以1年1期的頻率逐步加開產能，至2026年完成第4期產能開出。

聚陽2022年盈餘現金股利配發率達99.79%，聚陽2023全年營收324.6億元，稅前淨利50.3億元，較2022年成長9.6%，媒體詢及今年股利政策，周心鵬表示，股利政策待董事會決策，今年「不會讓股東失望」。（編輯：郭無患、張良知）1130220