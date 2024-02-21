台積電跌1% 台股早盤跌逾百點暫失18700點
2024/2/21 09:16（2/21 09:26 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北21日電）美科技股下挫，輝達（NVIDIA）和超微（AMD）跌逾4%，台積電ADR跌1%，台股今天開盤震盪，失守18700點，早盤最低18651.11點，下跌102.05點。
主要電子權值股台積電早盤跌逾1%，聯發科、聯電、日月光投控平盤下震盪，人工智慧（AI）概念股廣達、緯創、緯穎、技嘉跌約1%。
本土證券法人分析，美國科技股短線漲幅已大，今天是台指期結算日，台股短線慎防短線AI族群休息震盪，此外包括美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策動向、美國經濟指標、通膨數據等因素，市場對降息預期減緩，短期資金熱度也待觀察。（編輯：楊凱翔）1130221
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