鎖定電動車市場 中鋼開發超能效自黏塗膜電磁鋼

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）鎖定電動車市場，中鋼公司今天宣布成功開發出低鐵損、高磁通、高強度的超能效自黏塗膜電磁鋼產品，有助拓銷及擴大精緻鋼品產量，穩固全球電動車馬達用電磁鋼市場領先群地位。

中鋼表示，電動車已逐漸成為新世代汽車主流，中鋼2007年開始與知名電動車大廠合作，透過EVI（Early Vendor involvement，早期供應廠參與）協同研發機制，開發供應客戶各車款馬達所需的高能效電磁鋼。

中鋼今天透過新聞稿宣布，近期已成功開發出低鐵損、高磁通、高強度的超能效自黏塗膜電磁鋼產品，除了已通過車廠驗證及開始供料外，也有助中鋼拓銷及擴大精緻鋼品產量。

中鋼指出，電動車馬達用電磁鋼不僅須具備高強度、低鐵損、高磁通與抗疲勞等特性，目前鋼材的主流厚度已由0.35mm減薄至0.25mm，中鋼均可量產供應，對於次世代的0.20mm甚至更薄的0.15mm也已完成開發。

但隨著鋼材厚度薄化，過往採鉚接、銲接或點膠製程緊固成馬達鐵芯的做法，僅讓堆疊鋼片彼此以點對點方式進行局部結合，使得馬達磁化及高轉速時易產生震動噪音，影響運轉效率。

中鋼參考電動車廠導入的先進「膠合式鐵芯」製造技術，成功開發出薄頂規自黏塗膜電磁鋼25CS1250FY產品，常溫下不具備黏性，下游業者在進行電磁鋼分條、衝疊片及加壓加熱作業後，自黏塗膜才會產生交鏈反應，成為穩固黏結的鐵芯。

中鋼表示，目前除了通過電動車大廠驗證並開始供料，並拓展至無人機、燃料電池高轉速冷卻風扇等高端馬達市場。

此外，有鑑於馬達業者在鐵芯自黏固化大多採行批次處理的半自動製程，中鋼近期也建置一套全自動連續自黏鐵芯量產設備，向客戶示範說明自黏鐵芯生產技術，幫助下游客戶穩定量產，達成雙贏目的。（編輯：郭諭儒）1130221