富采估今年車用雙位數成長 營運逐季向上

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（中央社記者賴言曦台北23日電）發光二極體（LED）廠富采今天召開線上法人說明會，董事長彭双浪表示，雖然去年總體經濟不佳，導致需求減弱，但旗下車用產品經長期布局，去年營收已達整體2成，預計今年還有雙位數成長。

富采今天召開線上法說會，彭双浪指出，車用產品在長期布局下，去年營收已占整體2成，預計今年還會有雙位數成長，微發光二極體（Micro LED）是未來成長重點，穿戴、車用、顯示器都已跟客戶展開專案對接，大尺寸拼裝電視預計今年量產。

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彭双浪指出，富采過去半年來都在整頓現有資產，移除、打消無法產生效益的不良製程，但不會影響現金流，目前集團帳上淨現金還尚足夠支應長期發展，今年營運預期將隨季節變化逐季向上。

富采2023年營收新台幣223.06億元，年減22.8%，每股稅後淨損9.02元；面對法人詢問現金股利政策，富采表示，還是必須回饋股東支持，今年擬以資本公積發放現金股利，未來每年也都會有相應的股利政策。（編輯：林克倫、張均懋）1130223