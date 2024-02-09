面板業景氣循環連兩年下行 業者盼2024年轉正

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（中央社記者潘智義台北9日電）面板廠近年極力尋求轉型，降低本業比重，避免在景氣循環下行時受創。不過面板價格下跌仍造成面板廠友達、群創2022年虧損，雖然2023年已減產因應，但能否轉盈仍不敢樂觀，廠商盼2024年景氣循環能在消費復甦下轉為正向。

友達在農曆年前法人說明會中公布，2023年合併營收為新台幣2479.6億元，較2022年增加0.5%；全年歸屬於母公司業主淨損為182億元，基本每股虧損2.37元。友達強調，2023年雖然虧損，但較2022年金額大減，營收也較2022年成長，雖然2024年終端需求尚不確定，但已見復甦跡象。

友達光電董事長彭双浪表示，2020年疫情期間因居家上班帶來一波購買電腦潮，今、明年正逢換機潮，加上歐洲盃足球等賽事可望帶動大尺寸電視銷售。2024年總體經濟不太確定，但仍有幾項樂觀因素，包括美國升息停止、通膨在可預期範圍、下半年有降息機會。

法人談到面板產業指出，面板股是景氣循環股，有人說空頭走一年、多頭走兩年，但實際卻不必然，像2022年及2023年就連走兩年空頭。

對於2024年面板業景氣循環能否轉折向上，國際數據資訊公司（IDC）資深分析師陳建助表示，因供給端面板廠的理性生產，使面板價格持穩反彈。未來可觀察第2季需求，如果第2季較第1季增加，則面板價格有機會持續上漲，步入景氣循環上行的節奏。

陳建助直言，現階段面板總體需求仍然低迷，雖有部分廠商電視面板需求增加，但仍無法扭轉第1季較去年第4季減少的趨勢。

至於紅海危機，他認為，短期沒有造成面板買家因供需緊張而增加採購量的狀況；日本地震也僅造成部分類型、尺寸的廣視角面板受影響，即使部分規格的面板上游偏光板供貨偏緊，但是否造成長期供需緊張仍需觀察。

Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益指出，第2季面板需求可望上升，消費者逐漸開始購買大尺寸電視，有利面板廠逐步進入上揚的景氣循環。

近10多年造成面板景氣循環下行幾個較明顯的例子，法人指出，包括金融海嘯後的市場低迷、美國祭出「反托拉斯法」指控亞洲面板廠操縱價格，以及中國面板廠急速擴充產能搶市占，造成嚴重供過於求。

至於上述因素造成面板產業景氣下行時點，除了金融海嘯之後的2009年，就屬美國對亞洲面板廠祭出「反托拉斯法」，在2010年宣布重罰之後的2011、2012年，面板雙虎友達、群創都呈現虧損。

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隨後在中國面板廠全力擴充產能下，市場供過於求，造成面板雙虎在2016年前3季虧損，直至當年第4季轉盈，一舉扭轉讓2016年全年轉為獲利；但面板景氣至2019年又呈現下行，不但2019年虧損，直到2020年第3季才單季轉盈，加上第4季持續獲利，讓2020年全年也轉虧為盈。

2021年面板雙虎各季都出現獲利，至2022年第2季又開始轉為虧損，友達已在日前法說會中公布去年第4季每股損失0.2元，2023年每股虧損2.37元，尚未公布去年第4季財報的群創要扭轉虧損局面恐怕不易，只能寄望於2024年景氣能否轉為正向，扭轉產業虧損的窘境。（編輯：張良知、楊蘭軒）1130209