防企業漂綠影響市場信心 金管會委外研究對策

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（中央社記者謝方娪台北23日電）因應2050淨零轉型目標，金管會今年擬4路並進推進永續。金管會副主委蕭翠玲今天表示，為避免企業漂綠行為影響市場信心，金管會已規劃今年辦理防漂綠風險金融監理政策委外研究。

根據金管會先前於新春記者會釋出的期程規劃，金管會預計今年6月底前發布「金融機構防漂綠注意事項」。

台灣金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會及財團法人保險事業發展中心今天舉行第1屆永續金融評鑑頒獎典禮，由蕭翠玲頒獎表揚首屆評鑑各業別排名前20%業者，包括7家銀行、2家券商及3家保險，合計12家業者受獎。

蕭翠玲致詞時表示，配合「綠色金融行動方案3.0」規劃，金管會攜手金研院、證基會與保發中心啟動永續金融評鑑，期待透過評鑑機制，促使金融機構因應並掌握ESG（環境、社會、公司治理）及氣候風險與商機，培養韌性、發揮金融影響力，引導消費者、投資人及實體產業共同重視永續發展。

她提到，首屆永續金融評鑑有57家金融機構受評，第2屆擴大受評機構範圍，包括34家銀行、23家券商、5家投信、9家產險及8家壽險，合計79家金融機構將受評，期許所有金融機構均能朝永續努力。

蕭翠玲指出，金管會近期將推動4大永續金融政策，首先，金管會預計今年6月底前發布企業淨零轉型計畫建議揭露事項。

其次，為防範漂綠風險，避免企業漂綠行為影響市場信心，金管會規劃在今年辦理防範漂綠風險金融監理政策委外研究，彙整各國金融監理機關對漂綠定義、態樣分類、案例及規範，並提出台灣可採取的監理機制或建議。

第三，蕭翠玲提到，國際「自然相關財務揭露（TNFD）」已在2023年9月公布正式版，金管會規劃今年辦理研析自然相關財務揭露建議委外研究，蒐集彙整各國主管機關因應TNFD的方法或建議、TNFD建議公布永續報告書企業的作法及台灣對監理提出的建議等，作為後續訂定政策參考。

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第四，金管會已在2023年4月委外研究擴大「永續經濟活動認定參考指引」適用的產業及經濟活動類別，並滾動檢討既有一般經濟活動的相關技術篩選標準，預計今年底將公布精進版永續經濟活動認定參考指引。

首屆永續金融評鑑入列各業別前20%業者，包括元大銀行、中信銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、第一銀行、國泰世華銀行、彰化銀行，宏遠證券及統一證券，南山人壽、國泰人壽及富邦人壽。（編輯：趙蔚蘭）1130223