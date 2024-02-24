御頂進軍日本和牛貿易事業 擬搶進東南亞市場

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（中央社記者江明晏台北24日電）經營婚宴品牌的御頂集團近年展開轉型，今天宣布進軍日本和牛貿易事業，首發攜手山口縣和牛品牌，除了瞄準台灣餐飲業者需求，也計劃搶進東南亞貿易市場。

御頂今天舉行「御頂國際與日本山口縣台日經貿合作」記者會，由御頂董事長孫正強主持，並邀請山口縣知事村岡嗣政及副議長島田教明出席，來台宣傳山口縣和牛品牌「山口和牛燦」。

御頂並宣布與東港強合資新台幣3000萬元成立「晶強和牛貿易公司」，將借助東港強網路直播銷售經驗，串聯雙方資源進軍和牛貿易事業，提供國內餐飲業者和牛食材，打入B2B企業市場，同時將引進京都祇園燒肉店，在新竹開設燒肉品牌，也計劃搶進東南亞國家進口貿易市場。

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御頂說明，「山口和牛燦」由山口縣內的50個畜牧農場生產，年產約440頭，目前在日本共有86家店鋪販售，海外主要出口至美國等，此次合作是「山口和牛燦」首度行銷至台灣市場。

此外，疫後觀光旅遊商機蓬勃，御頂去年轉型發展旅遊事業，旗下御義旅行社將深耕日本旅遊線，除了山口縣旅遊，未來也將持續展開與熊本、大分、新潟的合作交流規劃。（編輯：趙蔚蘭）1130224